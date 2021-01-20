Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» может заплатить € 25 млн за защитника «Барселоны», ни разу не сыгравшего за клуб

«ПСЖ» может заплатить € 25 млн за защитника «Барселоны», ни разу не сыгравшего за клуб
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Защитник «Бетиса» Эмерсон, права на которого принадлежат «Барселоне», может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Как сообщает Sport.es, в услугах бразильца заинтересован «Пари Сен-Жермен». Спортивный директор клуба Леонардо хочет пригласить игрока в рамках перестройки состава. За Эмерсона парижане могут заплатить € 25 млн. Сине-гранатовые позитивно относятся к возможности заработать на игроке.

Эмерсон перешёл в «Барселону» летом 2019 года из «Атлетико Минейро», откуда уходил в аренду в «Бетис». Сразу после трансфера игрок, не сыграв ни матча за каталонцев, вновь отправился в севильский клуб. Аренда рассчитана на два года и истекает этим летом.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 14 матчей в испанской Примере, отдал 1 результативный пас и забил 1 автогол.

Леонардо: такие игроки, как Месси, всегда будут в списке «ПСЖ»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021