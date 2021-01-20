«ПСЖ» может заплатить € 25 млн за защитника «Барселоны», ни разу не сыгравшего за клуб

Защитник «Бетиса» Эмерсон, права на которого принадлежат «Барселоне», может продолжить карьеру во французской Лиге 1.



Как сообщает Sport.es, в услугах бразильца заинтересован «Пари Сен-Жермен». Спортивный директор клуба Леонардо хочет пригласить игрока в рамках перестройки состава. За Эмерсона парижане могут заплатить € 25 млн. Сине-гранатовые позитивно относятся к возможности заработать на игроке.



Эмерсон перешёл в «Барселону» летом 2019 года из «Атлетико Минейро», откуда уходил в аренду в «Бетис». Сразу после трансфера игрок, не сыграв ни матча за каталонцев, вновь отправился в севильский клуб. Аренда рассчитана на два года и истекает этим летом.



В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 14 матчей в испанской Примере, отдал 1 результативный пас и забил 1 автогол.

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