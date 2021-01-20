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«Ростов» разгромил испанскую команду, забив пять мячей

«Ростов» разгромил испанскую команду, забив пять мячей
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» одержал победу в товарищеском матче с «Альхесирасом». Встреча завершилась со счётом 5:1.

В первом тайме был забит лишь один гол. Его автором стал нападающий ростовчан Понтус Альмквист. Во второй половине встречи российский коллектив забил ещё четыре мяча усилиями полузащитников Армина Гиговича и Хорена Байрамяна и форвардов Дмитрия Полоза и Владимира Обухова. Испанская команда ответила голом при счёте 0:2.

«Ростов», набрав 32 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 1 очко. В первом матче после зимнего перерыва подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с лидером первенства «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 января 2021, среда. 13:30 МСК
Альхесирас
Альхесирас, Испания
Окончен
1 : 5
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Альмквист – 26'   0:2 Гигович – 50'   1:2 Эсекьель – 61'   1:3 Полоз – 79'   1:4 Байрамян – 89'   1:5 Обухов – 90'
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