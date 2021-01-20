«Ростов» разгромил испанскую команду, забив пять мячей
«Ростов» одержал победу в товарищеском матче с «Альхесирасом». Встреча завершилась со счётом 5:1.
В первом тайме был забит лишь один гол. Его автором стал нападающий ростовчан Понтус Альмквист. Во второй половине встречи российский коллектив забил ещё четыре мяча усилиями полузащитников Армина Гиговича и Хорена Байрамяна и форвардов Дмитрия Полоза и Владимира Обухова. Испанская команда ответила голом при счёте 0:2.
«Ростов», набрав 32 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 1 очко. В первом матче после зимнего перерыва подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с лидером первенства «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.
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