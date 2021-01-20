Первый тренер Кокорина: заиграет Саша в «Фиорентине» – могут и другие заинтересоваться

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал возможный переход воспитанника в «Фиорентину».
«Посоветовал бы Саше попробовать себя в Италии. Всё-таки играть надо, это главное, а «Фиорентина» в нём заинтересована. В команде, которая так бледно смотрится в этом сезоне, тем более получится себя проявить. Заиграет – могут и другие заинтересоваться, как получилось с Шомуродовым.
Не знаю, почему у Саши не получается в «Спартаке». Желание у него есть, амбиции – тоже. Команда специфическая, кто там из наших заиграл? Всё-таки Джикия – защитник, там немного проще. А впереди особо никто, хотя игроков хороших много было.
Что касается возможной проблемы адаптации Кокорина в Италии, футбольный мир един. А язык он выучит, мальчик способный», — цитирует Стафёрова «ВсёПроСпорт».
- 20 января 2021
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