Алексей Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Удинезе»

«Удинезе» и «Аталанта» объявили стартовые составы на матч 10-го тура итальянской Серии А. В обойме гостей оказался российский полузащитник Алексей Миранчук, для которого это будет дебютный выход в основе в чемпионате.



«Удинезе»: Муссо, Бекао, Бонифаци, Самир, Ларсен, Де Пауль, Арслан, Мандрагора, Зегелар, Перейра, Ласанья.



«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Пессина, Мехле, Малиновский, Миранчук, Мурьель.



Матч «Удинезе» — «Аталанта» пройдёт на стадионе «Дачия Арена» в Удине. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Помогать ему будут ассистенты Паскуале Капальдо и Кристьян Росси. Резервный рефери — Даниэле Киффи.