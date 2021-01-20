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Алексей Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Удинезе»

Алексей Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Удинезе»
Футбол / Италия 0
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«Удинезе» и «Аталанта» объявили стартовые составы на матч 10-го тура итальянской Серии А. В обойме гостей оказался российский полузащитник Алексей Миранчук, для которого это будет дебютный выход в основе в чемпионате.

«Удинезе»: Муссо, Бекао, Бонифаци, Самир, Ларсен, Де Пауль, Арслан, Мандрагора, Зегелар, Перейра, Ласанья.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Пессина, Мехле, Малиновский, Миранчук, Мурьель.

Матч «Удинезе» — «Аталанта» пройдёт на стадионе «Дачия Арена» в Удине. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Помогать ему будут ассистенты Паскуале Капальдо и Кристьян Росси. Резервный рефери — Даниэле Киффи.

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