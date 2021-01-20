Бывший спортивный директор «Зенита»: не сомневаюсь, что Кокорин заиграл бы в «Фиорентине»

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».



«Этим утром мне позвонили множество итальянских журналистов, и все спрашивали про Сашу. Я со всеми поговорил, рассказал об этом игроке, потому что знаю его уже много лет, со времен работы в сборной России. Для меня информация о его возможном переходе в «Фиорентину» — это что-то новое, я сам узнал об этом только сегодня.



Для меня Кокорин — очень важный и хороший игрок, у него отличная техника, он сильный парень, быстрый на поле, и я не сомневаюсь, что он заиграл бы в «Фиорентине». Итальянский чемпионат ему бы подошёл.



Мне кажется, единственная проблема, которая сейчас присутствует, — это его физическое состояние. В декабре чемпионат России ушёл на перерыв, и сейчас он, скорее всего, не в оптимальной форме, но у меня нет сомнений, что буквально за две недели в тренировочном лагере «Спартака» он легко наберёт нужные кондиции и будет выглядеть великолепно. Повторю, Саша — очень сильный футболист. Просто дайте ему две недели, и он сможет выйти на поле и всё показать. По крайней мере так я думаю», — цитирует Чинквини «РБ-Спорт».

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