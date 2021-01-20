Понсе: надеюсь, Роша останется в «Спартаке»

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением о возвращении форварда Педро Роши в стан красно-белых из аренды.
«Очень здорово, что Педро приехал. Прямо в первый день нашей встречи разговорились с ним. И продолжаем общаться: узнаём сейчас друг друга на поле. Надеюсь, что он останется в «Спартаке», будем вместе играть.
В отпуске проделали большой объём работы благодаря нашим тренерам. К началу сборов приехали в нормальной физической форме. Надеюсь, это поможет нам успешно выступить в чемпионате страны», — сказал Понсе в интервью пресс-службе «Спартака».
Прошлый год Роша провёл на правах аренды на родине, где выступал за «Фламенго». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 5 матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.
- 20 января 2021
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