Бербатов: если ситуация не изменится, то Бэйл вернётся в мадридский «Реал»

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Димитар Бербатов поделился мнением о положении нападающего «шпор» Гарета Бэйла в нынешнем сезоне.



«После трансфера в «Тоттенхэм» я многого ожидал от Гарета. Думал, что смена обстановки встряхнёт его и он сможет сформировать с Гарри Кейном и Сон Хын Мином тройку в нападении «шпор», которая будет конкурировать, например, с атакующим трио «Ливерпуля».



Но сейчас однозначно видно, что это не работает. Надеюсь, Бэйл вернётся к своим лучшим кондициям и начнёт играть. Если нет, то дальнейшее решение будет простым для всех – валлиец вернётся в мадридский «Реал».



Какой бы ни была причина тому, что он не играет, сейчас Гарет Бэйл здоров. Он находится на скамейке запасных, но не совсем не выходит в стартовом составе, а это значит, что он не показывает того уровня футбола, который хочет видеть Жозе Моуринью. Мне очень жаль, ведь Бэйл мне действительно очень нравится», – цитирует Бербатова Goal.com.



31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах годичной аренды. В нынешнем сезоне АПЛ валлиец провёл 4 матча и забил один гол. Также на его счету 6 матчей и 1 гол в Лиге Европы.

Моуринью — Бэйлу: ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?