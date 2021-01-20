Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о процессе восстановления нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты.



«Диогу Жота всё ещё не восстановился после травмы и находится в нескольких неделях от возвращения к тренировкам в общей группе. Я точно не знаю, как скоро это случится, но это точно не произойдёт в ближайшие одну или две недели.



Ему нужно время, травма была неприятной, и восстановление требует времени. Не имеет значения, насколько сильно я скучаю по игроку, потому что, когда футболист не с нами, мы не можем прибегнуть к его помощи.



Мы должны дать время Диогу на полное восстановление. Именно это мы и сделаем. В „Ливерпуле“ все будут счастливы, когда, надеюсь, в ближайшем будущем он вернётся», — цитирует немца Sky Sports.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Жота провёл девять матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами. На его счету также четыре гола в шести матчах Лиги чемпионов.

Диогу Жота из-за травмы колена пропустит два месяца