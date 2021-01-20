Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кроос: увольнение Лопетеги из «Реала» причинило мне много боли

Кроос: увольнение Лопетеги из «Реала» причинило мне много боли
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Реала» Тони Кроос признался, что тяжело пережил увольнение тренера Хулена Лопетеги из мадридского клуба.

«Увольнение Лопетеги причинило мне много боли, потому что он первоклассный тренер и отличный человек. Во время работы в „Реале“ у него просто случился дерьмовый момент. Я был рад за него, когда он выиграл Лиги Европы с „Севильей“. Лопетеги это заслужил», — приводит слова Крооса AS.

Напомним, Лопетеги возглавил «Реал» летом 2018 года, а в октябре покинул пост. Под руководством специалиста мадридский клуб провёл всего 14 матчей, в 6 из которых потерпел поражение. С июня 2019 года Лопетеги возглавляет «Севилью». 10 января клуб объявил о продлении контракта со специалистом до 2024 года.

«Севилья» продлила контракт с Лопетеги до 2024 года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021