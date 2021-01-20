Сократис Папастатопулос прокомментировал досрочное расторжение контракта с «Арсеналом»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Сократис Папастатопулос прокомментировал досрочное расторжение контракта с «канонирами».



«Сегодня закончился один из самых приятных периодов в моей карьере. Для меня было честью носить футболку „Арсенала“, и я хочу поблагодарить всех тренеров, товарищей по команде, персонал и болельщиков по всему миру за любовь и уважение, которые они оказали мне», — написал Папастатопулос на своей странице в «Твиттере».

Фото можно увидеть на странице Сократиса в "Твиттере".

Сократис перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. В ходе своей карьеры он также выступал за «Вердер», «Милан», «Дженоа» и АЕК, а с 2008 года вызывается в сборную Греции. В нынешнем сезоне защитник не провёл ни одного матча, поскольку не попал в заявку команды.