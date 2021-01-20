Клопп: в матче с «МЮ» я увидел много позитивных изменений в игре «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 18-го тура АПЛ с «Бёрнли» ответил на вопросы журналистов.
«Я понимаю необходимость постоянно говорить о нашей безголевой серии, но мы не можем изменить это за одну минуту. Большинство наших проблем, о которых думает и говорит общественность, мы знаем и делаем всё, чтобы исправить их. Но кто-то должен быть спокоен в этой ситуации, и этими кто-то будем мы. Наше положение — это не катастрофа.
Сейчас мы действительно выступаем неидеально, но я снова увидел много позитивных изменений в нашей игре в матче с „Манчестер Юнайтед“. Но из-за того, что мы не выиграли, никто этого не заметил», — цитирует Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» в 18 матчах набрал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером чемпионата Англии является «Лестер» (38).
- 20 января 2021
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