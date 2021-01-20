«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 20 января, состоится перенесённый матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты — Гарри Леннард и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Дэвид Кут.



Подопечные Хосепа Гвардиолы в 17 матчах набрали 35 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла», проведя всего 15 встреч в АПЛ-2020/2021, набрала 26 очков и расположилась на 11-м месте. Лидером АПЛ является «Лестер» (38).

Главный тренер «Астон Виллы»: несмотря на изоляцию, мы дадим бой «Манчестер Сити»