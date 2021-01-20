«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15

Сегодня, 20 января, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты — Питер Джеймс Киркап и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали в 18 матчах 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером АПЛ является «Лестер» (38).

«Дачники», проведя 17 встреч в АПЛ-2020/2021, набрали 12 очков и расположились на 18-м месте. От зоны вылета команду Скотта Паркера отделяет четыре очка.

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