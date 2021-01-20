Карпин прокомментировал разгромную победу «Ростова» в матче с «Альхесирасом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о победе в товарищеском матче с «Альхесирасом» (5:1).
«На сборах меньше всего важен результат матча. Выиграли или проиграли – не важно. Главное — посмотреть, в чём надо прибавлять, чему ещё больше уделять внимания и времени. Эти игры для этого и нужны. Если бы стояла задача кого-то обыграть, то составы были бы другие, они не были бы смешанными.
Получится кого-то обыграть — да, хорошо, все счастливы. Но такой задачи перед нами нет. Мы хотим хорошо подготовиться к весенней части сезона, вернуть в строй всех травмированных. Сегодня, например, вы могли заметить, что у нас выпали пять опорных полузащитников: Норманн, Хашимото, Мамаев, Глебов и Саплинов. Пришлось даже Обухову играть на этой позиции", — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
«Ростов» одержал победу в товарищеском матче с «Альхесирасом». Встреча завершилась со счётом 5:1.
- 20 января 2021
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