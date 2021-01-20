Источник: Манчини посоветовал «Фиорентине» приобрести Кокорина

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, возглавляющий сборную Италии, посоветовал «Фиорентине» приобрести нападающего «Спартака» Александра Кокорина, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, руководство итальянского клуба попросило Манчини оценить возможный трансфер Кокорина, с которым специалист работал в «Зените». Манчини положительно отозвался о форварде и одобрил сделку.



Ранее стало известно, что «Спартак» и «Фиорентина» ведут переговоры о трансфере Кокорина. «Чемпионат» сообщал, что в успешном исходе есть заинтересованность всех трёх сторон. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Александр Кокорин заинтересован в переходе в «Фиорентину»