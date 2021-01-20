Хохлов: если Кокорин не играет в России, наверное, нужно что-то менять

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал возможный переход нападающего красно-белых Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Если Кокорин не играет в России и не видит для себя здесь перспектив, то, наверное, нужно что-то менять, перезагружать карьеру. Я бы однозначно посоветовал ему попробовать себя в Европе. Если не сделать это сейчас, то потом такого шанса может уже и не появиться.

Думаю, желание попробовать себя в Европе есть у любого футболиста. Другое дело, что уехать удаётся не всем. Каждый игрок сам расставляет для себя приоритеты. Но у Кокорина была если не мечта, то желание попробовать себя в сильном европейском чемпионате», — цитирует Хохлова RT.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин заинтересован в переходе в «Фиорентину». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.