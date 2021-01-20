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«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Удинезе»

«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Удинезе»
Футбол / Италия 0

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл аргентинский полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра. В конце первого тайма, на 44-й минуте, колумбийский нападающий «Аталанты» Луис Мурьель сравнял счёт.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе команды и был заменён на 58-й минуте встречи. Вместо него появился словенский хавбек Йосип Иличич.

«Аталанта» набрала 33 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Удинезе» (17) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (43).

Италия - Серия А. 10-й тур
20 января 2021, среда. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Перейра – 1'   1:1 Мурьель – 44'
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