Хет-трик Конате помог «Химкам» обыграть сербский «Радник»

В товарищеском матче «Химки» переиграли сербский «Радник». Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Титаник Делюкс» в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 4:3.

Всё свои голы российская команда забила в первом тайме. Нападающий Мохамед Конате оформил хет-трик, ещё один мяч на счету полузащитника Резиуана Мирзова. Сербская команда забила первый гол в добавленное время первого тайма. На 58-й минуте игроки «Радника» реализовали пенальти. На 90-й минуте сербы сократили отставание в счёте до минимума.

Сегодня, 20 января, «Химки» также сыграли вничью с болгарской командой «Септември» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе подмосковного коллектива гол на 23-й минуте забил полузащитник Павел Могилевец, реализовав пенальти.