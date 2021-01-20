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Хет-трик Конате помог «Химкам» обыграть сербский «Радник»

Хет-трик Конате помог «Химкам» обыграть сербский «Радник»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче «Химки» переиграли сербский «Радник». Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Титаник Делюкс» в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 4:3.

Всё свои голы российская команда забила в первом тайме. Нападающий Мохамед Конате оформил хет-трик, ещё один мяч на счету полузащитника Резиуана Мирзова. Сербская команда забила первый гол в добавленное время первого тайма. На 58-й минуте игроки «Радника» реализовали пенальти. На 90-й минуте сербы сократили отставание в счёте до минимума.

Сегодня, 20 января, «Химки» также сыграли вничью с болгарской командой «Септември» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе подмосковного коллектива гол на 23-й минуте забил полузащитник Павел Могилевец, реализовав пенальти.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 января 2021, среда. 17:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
4 : 3
Радник
Сурдулица, Сербия
1:0 Конате – 26'   2:0 Конате – 29'   3:0 Мирзов – 34'   4:0 Конате – 43'   4:1 – 45+1'   4:2 – 58' (пен)   4:3 – 90'
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