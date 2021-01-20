Мартинес согласился получать € 5 млн по новому контракту с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может подписать новое соглашение с миланским клубом сроком до 2025 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Размер новой зарплаты аргентинского футболиста может составить € 5 млн плюс бонусы. Стороны утрясли вопрос с зарплатой, однако последнее слово остаётся за компанией Suning, которая владеет «Интером».



Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард в 25 матчах забил 10 голов и отдал пять голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

Лаутаро Мартинес ранее рассказал о желании остаться в Милане и продлить контракт с клубом.