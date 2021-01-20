Матч французской Лиги 1 перенесён из-за коронавируса

Матч 21-го тура французской Лиги 1 «Ним» — «Лорьян» перенесён на неопределённый срок, сообщается на странице «Нима» в «Твиттере».



Причиной переноса встречи, которая должна была состояться 24 января на стадионе «Стад де Костьер» в Ниме, стала вспышка коронавируса в «Лорьяне». 13 января стало известно о заражении 11 футболистов «Лорьяна» коронавирусной инфекцией. Игроки были отправлены на карантин. Новая дата проведения матча будет сообщена позднее.



«Ним» в 20 встречах набрал 15 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Лорьян» (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (42). В тройку лидеров турнира входят «Лилль» (42) и «Лион» (40).

«Лорьян» сообщил о заражении 11 игроков коронавирусом. Неделю назад был матч с «Монако»