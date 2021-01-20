Подольски: рад, что Озил будет играть в Турции

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Лукаш Подольски, ныне выступающий за турецкий «Антальяспор», высказался о возможном переходе полузащитника Месута Озила в «Фенербахче».
«Я рад, что Месут Озил скоро будет играть в Турции. В свои 32 года он всё ещё находится в расцвете сил. Турецкая Суперлига продолжает улучшаться, сюда всё чаще едут великие футболисты, что радует болельщиков.
Месут всегда показывал высокий уровень игры, он никогда не проявлял негатив по отношению к своим коллегам или клубу. В этой истории именно «Арсенал» показал себя с плохой стороны.
Очень жаль, что всё так закончилось. Ни один профессиональный футболист не будет доволен, когда ему не позволяют играть. Теперь Месут сможет заняться любимым делом – играть в футбол», — цитирует Подольского Goal.com.
Месут Озил не был включён в заявку «Арсенала» на матчи АПЛ сезона-2020/2021. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава. 17 января «канониры» и Озил расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В ближайшие дни ожидается, что 32-летний немец подпишет контракт с «Фенербахче».
Лукаш Подольски с 2012 по 2015 год защищал цвета «канониров».
- 20 января 2021
-
20:50
-
20:35
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:15
-
20:15
-
20:05
-
19:59
-
19:51
-
19:44
-
19:43
-
19:31
-
19:31
-
19:11
-
19:03
-
18:56
-
18:51
-
18:40
-
18:30
-
18:28
-
18:22
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:51
-
17:49
-
17:40
-
17:38
-
17:32
-
17:30
-
17:24
-
17:22