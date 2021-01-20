Подольски: рад, что Озил будет играть в Турции

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Лукаш Подольски, ныне выступающий за турецкий «Антальяспор», высказался о возможном переходе полузащитника Месута Озила в «Фенербахче».



«Я рад, что Месут Озил скоро будет играть в Турции. В свои 32 года он всё ещё находится в расцвете сил. Турецкая Суперлига продолжает улучшаться, сюда всё чаще едут великие футболисты, что радует болельщиков.



Месут всегда показывал высокий уровень игры, он никогда не проявлял негатив по отношению к своим коллегам или клубу. В этой истории именно «Арсенал» показал себя с плохой стороны.



Очень жаль, что всё так закончилось. Ни один профессиональный футболист не будет доволен, когда ему не позволяют играть. Теперь Месут сможет заняться любимым делом – играть в футбол», — цитирует Подольского Goal.com.



Месут Озил не был включён в заявку «Арсенала» на матчи АПЛ сезона-2020/2021. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава. 17 января «канониры» и Озил расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В ближайшие дни ожидается, что 32-летний немец подпишет контракт с «Фенербахче».



Лукаш Подольски с 2012 по 2015 год защищал цвета «канониров».

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