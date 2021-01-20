«Крылья Советов» поддержали кандидатуру Алаева на пост президента ФНЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил, что клуб поддержал кандидатуру генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева на пост президента ФНЛ.



«Мы со своей стороны поддержали кандидатуру Александра Алаева. Понятно, что мы не в первых рядах, потому что хотелось подождать и посмотреть, кто реально будет выдвигаться, какие программы будут представлены. О программах, конечно, говорить рано – они непосредственно будут представляться во время выборов. Позиция нашего клуба – лига должна меняться. Лига застопорилась в своём развитии, и ей нужны изменения.

Если говорить об Иване Шабанове как о кандидате, то это некое продолжение той же взятой линии, которая клубами не была одобрена. Нужно двигаться вперёд, менять стандарты лиги. Поднимать привлекательность и зрелищность. И начинать необходимо с некой программы, а лучше со стратегии развития лиги. Поэтому мы считаем, что будет правильно, если это будут другие люди и структура с новым вектором развития. У нас был разговор с Александром Алаевым. По итогу нашей беседы в его кандидатуре я вижу совершенно точно больше перспектив. На следующей неделе сможем обсудить их уже при личной встрече. Я хочу поделиться своими мыслями. Рассчитываю, что они будут приняты во внимание.



Почему отказался выдвинуть свою кандидатуру? Были разговоры с некоторыми клубами, обсуждения. Я работаю в клубе, представлю его. У «Крыльев» серьёзные задачи. Мы находимся только в середине пути. Поэтому выдвигаться на пост президента ФНЛ было бы неправильно, да и не актуально для меня. Хотелось, чтобы развитие было динамичным и изменения были видны. Выборы пройдут прямо под первый тур после зимней паузы. Команды переходят в весеннюю стадию, большая часть чемпионата сыграна. Здесь, наверное, наивно говорить о том, что какие-то глобальные изменения могут произойти сразу", — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.