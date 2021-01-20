Шляков: жаль, что все заслуги «Тамбова» перечеркнуло отношение к нему руководства области

Защитник «Тамбова» Евгений Шляков прокомментировал переход в румынский клуб УТА и попрощался с болельщиками тамбовчан.

«Дорогие друзья и болельщики „Тамбова“! Хочу выразить вам свою благодарность за поддержку на протяжении всей своей карьеры в нашем клубе! Это было замечательное время! За пять лет вместе с вами мы добились уважения и чемпионства в ФНЛ, а также достойно представляли Тамбовщину в Российской Премьер-Лиге!



Жаль, что все эти заслуги и эмоции моментом перечеркнуло отношение руководства и властей области к футбольному клубу и к вам, болельщикам и любителям футбола. Я никогда не уходил с поля безразличным к игре и результату! Пришло время двигаться дальше и принять новый вызов. Я всегда мечтал играть в Европе и безумно рад, что мне выпал такой шанс. Спасибо клубу и вам за всё! Желаю всем добра, здоровья и благополучия! До новых встреч!» — приводит слова Шлякова пресс-служба «Тамбова».

17 января Шляков перешёл в клуб второго румынского дивизиона УТА из Арада. Перед этим футболист досрочно вернулся в «Тамбов» из аренды в «СКА-Хабаровск». Защитник выступал за «СКА-Хабаровск» на правах аренды в первой половине сезона. В нынешнем сезоне Шляков принял участие в 21 матче и отметился двумя результативными передачами. Шляков выступал за «Тамбов» с июля 2016 года.