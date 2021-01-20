Воспитанник «Ливерпуля» провалил медосмотр в польской «Ягеллонии»

Воспитанник «Ливерпуля» Джон Флэнаган, ныне числящийся в бельгийском «Шарлеруа», провалил медосмотр.



По сообщениям бельгийского издания Le Soir, 28-летний англичанин провалил медосмотр перед подписанием контракта с польской «Ягеллонией». Флэнаган прибыл в Польшу в понедельник, 18 января, для подписания арендного соглашения до конца сезона-2020/2021. Тренерский и медицинские штабы польского клуба считают, что футболисту понадобится слишком много времени, чтобы набрать необходимую форму.



Джон Флэнаган, находясь в качестве свободного агента, подписал контракт с «Шарлеруа» 4 ноября 2020 года. За это время англичанин ни разу не попал в заявку бельгийской команды.



Флэнаган является воспитанником «Ливерпуля». За основной состав мерсисайдцев футболист провёл 40 матчей в АПЛ и забил один гол. В 2012 году вместе с «Ливерпулем» он стал победителем Кубка английской лиги.



До «Шарлеруа» Джон на протяжении двух сезонов выступал в шотландском «Рейнджерс». Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в € 750 тыс.

Экс-игрок «Ливерпуля» Флэнаган: Александер-Арнольд сменит позицию и станет полузащитником