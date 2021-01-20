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Франк Рибери не исключил, что может вернуться в Бундеслигу

Франк Рибери не исключил, что может вернуться в Бундеслигу
Футбол / Италия 0

Французский полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери отметил, что может вернуться в чемпионат Германии после завершения срока действия контракта с итальянским клубом.

«На данный момент я думаю только о «Фиорентине», я важен для команды. Но не исключаю, что вернусь в Бундеслигу, когда завершу выступления здесь», — приводит слова Рибери Bild.

Напомним, Рибери перебрался в «Фиорентину» летом 2019 года после 12 лет в «Баварии». В составе мюнхенского клуба французский игрок завоевал 24 трофея. В ходе своей карьеры Франк защищал также цвета «Марселя», «Галатасарая», «Метца» и ещё ряда французских клубов. В нынешнем сезоне Рибери принял участие в 15 матчах итальянской Серии А и отдал 3 результативные передачи.

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