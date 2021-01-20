«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с вратарём, ни разу не сыгравшим за клуб

«Манчестер Сити» хочет договориться о новом контракте с вратарём Скоттом Карсоном.



«Скотт Карсон — вратарь, который очень важен для «Манчестер Сити». В раздевалке он практически является нашим капитаном. Он выполняет похожую роль, как Фернандиньо. Его не замечают газеты, но его значение для нас трудно переоценить.



На поле его не замечают, потому что он третий вратарь нашей команды, но в раздевалке он похож на настоящего капитана. Он очень важен, и я надеюсь, что он сможет остаться с нами на долгие годы», — цитирует испанца Sky Sports.



По сообщениям источника, «горожане» хотят предложить вратарю контракт на полтора года. На данный момент Карсон находится в «Манчестер Сити» в аренде из «Дерби Каунти», однако «горожане» хотят договориться с «Дерби» о досрочном расторжении арендного договора с целью выкупа контракта 35-летнего голкипера.



Скотт Карсон является воспитанником «Лидс Юнайтед». Он находится в аренде в «Манчестер Сити» с августа 2019 года. С 2007 по 2011 год 35-летний вратарь вызывался в сборную Англии и провёл за национальную команду 4 матча. Именно Скотт Карсон защищал ворота сборной Англии в отборочном матче чемпионата Европы 2008 года со сборной Хорватии (2:3).

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