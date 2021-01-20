Кокорин рассказал о тяжёлой тренировке «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о тренировке команды на сборах в Дубае.

«Ощущения… Тяжеловато, понятное дело. Предупреждали, что будет тяжело. Сегодня вечером, как я понимаю, делали более восстановительную тренировку, готовились к такой работе.

В забеге я «возглавлял пелотон»? Нет, тут как: мы бежим каждый 100 метров 20 секунд, а когда Влад начинает подбивать ребят, мол, покажите характер, все включаются», — сказал Кокорин в интервью пресс-службе «Спартака».

Московский «Спартак» ведёт переговоры по Александру Кокорину с «Фиорентиной». Официального предложения пока не поступало.



Договор 29-летнего игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола (оба — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.