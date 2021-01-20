Гасперини объяснил замену Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал замену российского полузащитника команды Алексея Миранчука в матче с «Удинезе» (1:1).
«Мы поменяли некоторых игроков, но мы говорим о важных игроках. Играя раз в три дня, это нужно делать, но я очень доволен этим составом.
Мехле недавно присоединился к команде, но у него уже всё хорошо, он полезен для ротации, так как может заменить и Хатебура, и Госенса. У Миранчука есть техника, но нам нужны некоторые атакующие качества, которые он не может показать сейчас, но сделает это в будущем», — цитирует Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В матче 10-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась ничьей со счётом 1:1. Миранчук вышел на поле в стартовом составе команды и был заменён на 58-й минуте встречи.
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