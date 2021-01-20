Рио Фердинанд выразил желание войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил желание войти в тренерский штаб манкунианцев.



«Конечно я был бы заинтересован в работе тренером в «МЮ». Послушайте, я люблю «Манчестер Юнайтед». В своё время я перешёл в «МЮ» и играл там 12 с лишним лет. Невозможно не влюбиться в этот клуб, так что я бы точно обсудил возможность поработать в клубе в какой-либо роли.



Какая роль это будет, я не знаю, но если бы такая возможность представилась, я бы определённо был открыт для переговоров и попыток прийти к какому-либо соглашению», — цитирует Фердинанда Kickoff.com.



Рио Фердинанд перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2002 года из «Лидс Юнайтед». «Красные дьяволы» заплатили за переход защитника € 46 млн. Фердинанд выступал за «МЮ» до лета 2014 года. За это время он шесть раз стал чемпионом Англии. В 2008 году в составе манкунианцев Рио Фердинанд стал победителем Лиги чемпионов.

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