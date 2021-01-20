Симоне Дзадза может перейти в «Кальяри»
Нападающий «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в другом итальянском клубе, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, в услугах 29-летнего итальянского футболиста заинтересован «Кальяри». Клуб рассчитывает завершить сделку в зимнее трансферное окно.
Напомним, действующий контракт Дзадзы с «Торино» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Дзадза принял участие в 9 матчах итальянской Серии и забил 1 гол.
«Кальяри» набрал в 18 встречах 14 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Торино» (13) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (43). В тройку лидеров турнира входят миланский «Интер» (40) и «Наполи» (34).
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