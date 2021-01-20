«Интер» купит Гомеса в случае продажи Эриксена

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес перейдёт в миланский «Интер», если «нерадзурри» смогут продать хавбека Кристиана Эрикена, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
«Аталанта» не готова идти на уступки и снижать стоимость трансфера аргентинца, требуя у миланцев € 10 млн. У «Интера» сейчас таких денег нет, однако в случае продажи Эриксена клуб сможет позволить себе приобретение Гомеса. Главный тренер миланцев Антонио Конте хочет заполучить полузащитника до конца зимнего трансферного окна. Интерес к футболисту проявляет также «Рома».
Ранее сообщалось, что на Гомеса претендуют «Интер» и «Ювентус». По последней информации СМИ, футболист получил предложение от «Фиорентины».
Ранее у Гомеса возник конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Футболист отказался выполнять тренерские установки, чем вызвал гнев наставника. В итоге Гомес перестал попадать в состав команды.
- 20 января 2021
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