«Рубин» подписал контракт с бывшим физиотерапевтом «Халл Сити»

Пресс-служба казанского «Рубин» сообщила о подписании контракта с ирландским физиотерапевтом Гэвином Демпси.



«Гэвин Джозеф Демпси родился 1 мая 1989 года в городе Корк (Ирландия). Окончил Батский университет (Великобритания). Работал в английском футбольном клубе «Халл Сити» в 2013 году, а также в клубе регби «Лондон Уоспс», сборной Шотландии U18 по регби, в программах, организованных федерацией регби Шотландии, университетских командах по хоккею на траве и регби.

С января 2021 года — физиотерапевт ФК «Рубин». Добро пожаловать в «Рубин»! — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, главный тренер казанцев Леонид Слуцкий возглавлял «Халл Сити» с июня по декабрь 2017 года. Впоследствии Слуцкий тренировал также нидерландский «Витесс».