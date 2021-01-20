«Рубин» подписал контракт с бывшим физиотерапевтом «Халл Сити»
Пресс-служба казанского «Рубин» сообщила о подписании контракта с ирландским физиотерапевтом Гэвином Демпси.
«Гэвин Джозеф Демпси родился 1 мая 1989 года в городе Корк (Ирландия). Окончил Батский университет (Великобритания). Работал в английском футбольном клубе «Халл Сити» в 2013 году, а также в клубе регби «Лондон Уоспс», сборной Шотландии U18 по регби, в программах, организованных федерацией регби Шотландии, университетских командах по хоккею на траве и регби.
С января 2021 года — физиотерапевт ФК «Рубин». Добро пожаловать в «Рубин»! — говорится в сообщении пресс-службы.
Отметим, главный тренер казанцев Леонид Слуцкий возглавлял «Халл Сити» с июня по декабрь 2017 года. Впоследствии Слуцкий тренировал также нидерландский «Витесс».
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