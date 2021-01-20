«Оренбург» объявил о подписании украинского полузащитника

28-летний украинский полузащитник Александр Нойок перешёл в «Оренбург». Пресс-служба клуба опубликовала в «Инстаграме» фото Нойока в форме оренбургской команды.

«Чемпионат» сообщал, что Нойок близок к переходу в «Оренбург». Нойок играет за брестское «Динамо» с 2018 года. В минувшем сезоне украинский полузащитник принял участие в 22 матчах чемпионата Беларуси и забил 2 гола. Ранее Нойок играл за донецкий «Шахтёр», «Металлист», минское «Динамо» и другие команды.



«Оренбург» набрал в 26 встречах 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Нижний Новгород» (58). В тройку лидеров входят самарские «Крылья Советов» (55).