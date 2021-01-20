«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Фулхэма» и «Манчестер Юнайтед» на матч 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж ». Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Эйна, Брайан, Адарабиойо, Тете, Лофтус-Чик, Замбо Ангисса, Харрисон Рид, Лукман, Кавалейру.
Запасные: Родак, Гектор, Одои, Рим, Онома, Лемина, Кебано, Камара, Митрович.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Бейи, Магуайр, Ван-Биссака, Фред, Фернандеш, Погба, Гринвуд, Марсьяль, Кавани.
Запасные: Хендерсон, Теллес, Туанзебе, Джеймс, Мата, Матич, ван де Бек, Мактоминай, Рашфорд.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали в 18 матчах 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники», проведя 17 встреч в сезоне-2020/2021 АПЛ, набрали 12 очков и расположились на 18-м месте. От зоны вылета команду Скотта Паркера отделяет четыре очка.
- 20 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:01
-
22:53
-
22:44
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
22:05
-
22:05
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:53
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:34
-
21:32
-
21:23
-
21:17
-
21:00
-
20:57
-
20:50