Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч за Суперкубок Италии с «Наполи»
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Наполи» на матч за Суперкубок Италии. Встреча состоится сегодня, 20 января, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Начало встречи — в 23:00 мск.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Кьеза, Артур, Бентанкур, Маккенни, Кулушевски, Роналду.
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Демме, Бакайоко, Лосано, Зелиньски, Инсинье, Петанья.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ассистенты арбитра — Даниэле Биндони и Стефано Дель Джоване. Резервный рефери — Маурицио Мариани.
«Наполи» в 17 встречах набрал 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (33) — на 5-м месте.
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