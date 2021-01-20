Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч за Суперкубок Италии с «Наполи»

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Наполи» на матч за Суперкубок Италии. Встреча состоится сегодня, 20 января, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Начало встречи — в 23:00 мск.



«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Кьеза, Артур, Бентанкур, Маккенни, Кулушевски, Роналду.



«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Демме, Бакайоко, Лосано, Зелиньски, Инсинье, Петанья.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ассистенты арбитра — Даниэле Биндони и Стефано Дель Джоване. Резервный рефери — Маурицио Мариани.

«Наполи» в 17 встречах набрал 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (33) — на 5-м месте.