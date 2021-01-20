Форвард «Боруссии» М на вечеринке сбежал от полицейских через крышу

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Брил Эмболо на нелегальной вечеринке сбежал от полицейских через крышу, сообщает Bild.

Как заявили в полиции, когда прибыли офицеры, один из участников вечеринки сбежал из кафе через окно на крыше и вновь проник в здание через другое окно, находившееся на несколько метров дальше. Полиция считает, что это был Эмболо.

Игрок утверждает, что не посещал вечеринку, а ездил в Эссен посмотреть баскетбол.

23-летний Эмболо был исключён из заявки команды на матч 17-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером». Решение было принято в связи с тем, что игрок нарушил антикоронавирусный протокол. Сообщалось, что Эмболо посетил нелегальную вечеринку в одном из ресторанов Эссена. Футболист был среди 23 гостей заведения, которое должно было быть закрыто.