Форвард «Боруссии» М на вечеринке сбежал от полицейских через крышу

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Брил Эмболо на нелегальной вечеринке сбежал от полицейских через крышу, сообщает Bild.
Как заявили в полиции, когда прибыли офицеры, один из участников вечеринки сбежал из кафе через окно на крыше и вновь проник в здание через другое окно, находившееся на несколько метров дальше. Полиция считает, что это был Эмболо.
Игрок утверждает, что не посещал вечеринку, а ездил в Эссен посмотреть баскетбол.
23-летний Эмболо был исключён из заявки команды на матч 17-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером». Решение было принято в связи с тем, что игрок нарушил антикоронавирусный протокол. Сообщалось, что Эмболо посетил нелегальную вечеринку в одном из ресторанов Эссена. Футболист был среди 23 гостей заведения, которое должно было быть закрыто.
- 20 января 2021
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