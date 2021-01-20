Гвардиола — о матче с «Астон Виллой»: мы полностью контролировали игру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат перенесённого матча 1-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:0).
«Считаю, что сегодня мы полностью контролировали игру. Мы создавали много опасных моментов, но не могли забить гол. К счастью, Бернарду Сильва сегодня был великолепен. Его гол сделал разницу.
В прошлом матче мы боролись с „Брайтоном“ — это одна из лучших команд по созданию голевых моментов у чужих ворот, поэтому нам было тяжело. Может быть, они не теп, но они хороши.
Сегодня были 5-7 минут, когда у „Астон Виллы“ было два или три шанса забить. Когда у тебя есть такие игроки, как Олли Уоткинс, Джек Грилиш и Росс Баркли, ты всегда можешь создать проблемы сопернику. Но в целом мы контролировали этот матч.
Я ещё не видел повтора гола Бернарду Силвы, но для этого в помощь судьям есть VAR. Я не собираюсь прямо сейчас анализировать этот матч, но точно могу сказать, что во встрече с топ-командой мы показали блестящую игру», — цитирует испанца BBC.
Видео победного гола «горожан» в матче с «Астон Виллой»
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 18 матчах набрали 38 очков и вышли на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (26) — на 11-м месте.
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