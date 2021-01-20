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Защитник «Барселоны» может перейти в «Сент-Этьен»

Защитник «Барселоны» может перейти в «Сент-Этьен»
Футбол / Испания 0
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Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за «Бенфику», может продолжить карьеру в «Сент-Этьене», сообщает RMC.

По информации источника, французский клуб хочет арендовать 21-летнего футболиста у «Барселоны». Отмечается, что «Сент-Этьен» не может полностью выплачивать зарплату Тодибо и рассчитывает договориться с каталонцами. Интерес к Тодибо проявляют также «Ницца» и несколько итальянских клубов.

Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. Во второй половине прошлого сезона француз выступал за «Шальке-04» на правах аренды. В составе клуба из Гельзенкирхена он принял участие в восьми матчах чемпионата Германии (четыре — в основном составе). Контракт французского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

Тодибо может вернуться в «Барселону» в январе
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