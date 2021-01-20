Защитник «Барселоны» может перейти в «Сент-Этьен»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за «Бенфику», может продолжить карьеру в «Сент-Этьене», сообщает RMC.
По информации источника, французский клуб хочет арендовать 21-летнего футболиста у «Барселоны». Отмечается, что «Сент-Этьен» не может полностью выплачивать зарплату Тодибо и рассчитывает договориться с каталонцами. Интерес к Тодибо проявляют также «Ницца» и несколько итальянских клубов.
Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. Во второй половине прошлого сезона француз выступал за «Шальке-04» на правах аренды. В составе клуба из Гельзенкирхена он принял участие в восьми матчах чемпионата Германии (четыре — в основном составе). Контракт французского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2023 года.
- 20 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:01
-
22:53
-
22:44
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
22:05
-
22:05
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:53
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:34
-
21:32
-
21:23
-
21:17
-
21:00
-
20:57
-
20:50