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Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА

Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий решил остаться в московском клубе. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, близких к ситуации.

«В пятницу Алексей присоединится к ЦСКА на сборе в Кампоаморе», — сказал один из источников «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Березуцкий решил покинуть ЦСКА из-за разногласий с руководством ЦСКА. Тренерский штаб ЦСКА уже покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников. При этом главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко сохранил свой пост.

Напомним, в августе 2020 года брат Алексея Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб московского клуба. Алексей продолжил работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

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