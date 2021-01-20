«Манчестер Сити» — девятая команда, возглавившая АПЛ в этом сезоне

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся перенесённый матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Как сообщает ESPN на своей странице в «Твиттере», подопечные Хосепа Гвардиолы стали девятой командой, возглавившей таблицу английской Премьер-лиги в этом сезоне. До «горожан»в этом сезоне лидерами уже были «Лестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Эвертон», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Саутгемптон» и «Арсенал».

Фотографию можно посмотреть на странице ESPN FC в «Твиттере».

«Манчестер Сити» набрал в 18 матчах 38 очков и вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (26) — на 11-м месте.