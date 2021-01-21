Себальос посоветовал Эдегору уйти из «Реала» в аренду

Полузащитник «Арсенала» Даниэль Себальос, выступающий за «канониров» на правах аренды из «Реала», прокомментировал возможный переход Мартина Эдегора в лондонский клуб.

«Молодым игрокам необходимо играть регулярно. В «Реале» я хотел быть уверен в том, что мне предоставят такие же возможности, как и остальным. Я не получал игрового времени, но понял, что лучше работать и изменить ситуацию, быть важным другой команде. Если я уйду в аренду, то буду играть снова — ситуация не могла быть ещё яснее.



Могу рассказать, что случилось со мной в «Реале». Не знаю, что будет с Мартином Эдегором, но очевидно, что любой игрок, который хочет добиться успеха в Мадриде, воспользуется возможностью, которая у него есть», — цитирует Себальоса Goal.

Лондонский «Арсенал» заинтересован в аренде полузащитника мадридского «Реала» Мартина Эдегора. «Канониры» обратились к «сливочным» с предложением о полугодичной аренде 22-летнего норвежца, ранее изъявившего желание уйти в аренду за игровой практикой.