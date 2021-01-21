«Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» и спустя сутки вернулся на первое место в АПЛ

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 2:1.
Хозяева открыли счёт уже на 5-й минуте матча. Полузащитник Андре Замбо Ангисса исполнил передачу в штрафную манкунианцев, где расторопнее других оказался нападающий Адемола Лукман и с близкого расстояния отправил мяч в нижний угол ворот Давида де Хеа.
На 21-й минуте манкунианцы сравняли счёт. Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш прострелил в центр чужой штрафной, где вратарь «дачников» Альфонс Ареоля выпустил мяч из рук прямо на нападающего Эдинсона Кавани, который без труда поразил практически пустые ворота.
Победный гол «МЮ» забил на 64-й минуте — полузащитник Поль Погба приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и исполнил классный удар в дальний угол ворот.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 19 матчах набрали 40 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники»(12) — на 18-м месте.
- 21 января 2021
-
01:15
-
01:10
-
01:06
-
00:56
-
00:56
-
00:49
-
00:46
-
00:30
-
00:24
-
00:13
- 20 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:01
-
22:53
-
22:44
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
22:05
-
22:05
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:53