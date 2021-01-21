«Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» и спустя сутки вернулся на первое место в АПЛ

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 2:1.



Хозяева открыли счёт уже на 5-й минуте матча. Полузащитник Андре Замбо Ангисса исполнил передачу в штрафную манкунианцев, где расторопнее других оказался нападающий Адемола Лукман и с близкого расстояния отправил мяч в нижний угол ворот Давида де Хеа.

Видео гола Адемолы Лукмана

На 21-й минуте манкунианцы сравняли счёт. Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш прострелил в центр чужой штрафной, где вратарь «дачников» Альфонс Ареоля выпустил мяч из рук прямо на нападающего Эдинсона Кавани, который без труда поразил практически пустые ворота.

Видео гола Эдинсона Кавани

Победный гол «МЮ» забил на 64-й минуте — полузащитник Поль Погба приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и исполнил классный удар в дальний угол ворот.

Видео гола Поля Погба

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 19 матчах набрали 40 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники»(12) — на 18-м месте.