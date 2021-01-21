«Всегда тяжёлая работа». Шиманьски описал тренировки «Динамо» на русском языке

Польский полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с тренировки команды на сборах в Турции.

«Всегда тяжёлая работа», — подписал Шиманьски снимок на русском языке.

12 января футболисты и тренерский штаб «Динамо» вылетели из Москвы в Турцию на первый зимний тренировочный сбор. Всего на сбор отправились 29 футболистов. Динамовцы будут готовиться в Белеке до 22 января. 17 января «Динамо» провело товарищеский матч с «Лехом» (0:2). Помимо «Леха» москвичи сыграют с «Ракувом» (21 января).



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место, на 11 очков отставая от лидера турнира «Зенита» (41). В тройку лучших также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).