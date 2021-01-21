«Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв «Наполи»

В матче за Суперкубок Италии туринский «Ювентус» встречался с «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой туринской команды со счётом 2:0.
На 64-й минуте встречи счёт открыл португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На 80-й минуте главный арбитр встречи Паоло Валери назначил пенальти в ворота туринской команды, однако итальянский форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. Второй гол «Ювентуса» забил нападающий Альваро Мората.
Таким образом, «Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии. Этот трофей стал девятым для туринского клуба. Ранее туринский «Ювентус» выигрывал Суперкубок Италии в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 году.
- 21 января 2021
-
01:15
-
01:10
-
01:06
-
00:56
-
00:56
-
00:49
-
00:46
-
00:30
-
00:24
-
00:13
- 20 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:01
-
22:53
-
22:44
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
22:05
-
22:05
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:53