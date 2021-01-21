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«Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв «Наполи»

«Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии, обыграв «Наполи»
Футбол / Италия 0

В матче за Суперкубок Италии туринский «Ювентус» встречался с «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой туринской команды со счётом 2:0.

На 64-й минуте встречи счёт открыл португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На 80-й минуте главный арбитр встречи Паоло Валери назначил пенальти в ворота туринской команды, однако итальянский форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. Второй гол «Ювентуса» забил нападающий Альваро Мората.

Таким образом, «Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии. Этот трофей стал девятым для туринского клуба. Ранее туринский «Ювентус» выигрывал Суперкубок Италии в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 году.

Суперкубок Италии. Финал
20 января 2021, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Роналду – 64'   2:0 Мората – 90+5'
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