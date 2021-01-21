«Бетис» одержал волевую победу в матче с «Сельтой»

В матче 19-го тура испанской Примеры «Бетис» переиграл «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 2:1.

На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сельты» Санти Мина, ему ассистировал Ренато Тапиа. Спустя 10 минут полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес сравнял счёт, голевую передачу отдал хавбек Набиль Фекир. В конце первого тайма Каналес оформил дубль, снова отличившись с передачи Фекира.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэром. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр — Алехандро Санчес Альба.

«Бетис» в 19 матчах набрал 26 очков и поднялся на восьмое место в таблице Примеры. «Сельта» (23) занимает 11-е место.