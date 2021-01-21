Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бетис» одержал волевую победу в матче с «Сельтой»

«Бетис» одержал волевую победу в матче с «Сельтой»
Футбол / Испания 0

В матче 19-го тура испанской Примеры «Бетис» переиграл «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 2:1.

На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сельты» Санти Мина, ему ассистировал Ренато Тапиа. Спустя 10 минут полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес сравнял счёт, голевую передачу отдал хавбек Набиль Фекир. В конце первого тайма Каналес оформил дубль, снова отличившись с передачи Фекира.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэром. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр — Алехандро Санчес Альба.

«Бетис» в 19 матчах набрал 26 очков и поднялся на восьмое место в таблице Примеры. «Сельта» (23) занимает 11-е место.

Испания - Примера. 19-й тур
20 января 2021, среда. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Сельта
Виго
0:1 Мина – 15'   1:1 Каналес – 25'   2:1 Каналес – 44'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021