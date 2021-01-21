«Бетис» одержал волевую победу в матче с «Сельтой»
В матче 19-го тура испанской Примеры «Бетис» переиграл «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 2:1.
На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сельты» Санти Мина, ему ассистировал Ренато Тапиа. Спустя 10 минут полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес сравнял счёт, голевую передачу отдал хавбек Набиль Фекир. В конце первого тайма Каналес оформил дубль, снова отличившись с передачи Фекира.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэром. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр — Алехандро Санчес Альба.
«Бетис» в 19 матчах набрал 26 очков и поднялся на восьмое место в таблице Примеры. «Сельта» (23) занимает 11-е место.
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
01:15
-
01:10
-
01:06
-
00:56
-
00:56
-
00:49
-
00:46
-
00:30
-
00:24
-
00:13
- 20 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:01
-
22:53
-
22:44
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
22:05
-
22:05
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам