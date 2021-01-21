Два гола в концовке матча — в видеообзоре встречи «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся перенесённый матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 79-й минуте матча — гол забил португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.



Окончательный результат, на 90-й минуте, установил полузащитник Илкай Гюндоган, реализовав пенальти.



Украинский полузащитник «горожан» Александр Зинченко вышел на поле на 28-й минуте, заменив травмированного защитника Кайла Уолкера.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали в 18 матчах 38 очков и вышли на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (26) — на 11-м месте. У бирмингемцев есть два матча в запасе.