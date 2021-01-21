«Ланс» обыграл «Марсель» в матче чемпионата Франции

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился перенесенный матч девятого тура чемпионата Франции, в котором «Марсель» принимал «Ланс». Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 59-й минуте забил Симон Банза. Результативной передачей отметился Массадио Айдара.

Таким образом, «Ланс» прервал трёхматчевую серию без побед в чемпионате Франции (2 поражения и ничья). Команда находится на седьмом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 31 очко. От зоны еврокубков команду отделяет пять очков.

«Марсель» в свою очередь потерпел второе поражение подряд. Безвыигрышная серия команды составляет три матча (2 поражения и ничья). Подопечные Андре Виллаш-Боаша находятся на шестом месте, набрав 32 очка.

В следующем туре Лиги 1 «Ланс» встретится с «Ниццей», а «Марсель» сыграет с «Монако».