Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ланс» обыграл «Марсель» в матче чемпионата Франции

«Ланс» обыграл «Марсель» в матче чемпионата Франции
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

Завершился перенесенный матч девятого тура чемпионата Франции, в котором «Марсель» принимал «Ланс». Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 59-й минуте забил Симон Банза. Результативной передачей отметился Массадио Айдара.

Таким образом, «Ланс» прервал трёхматчевую серию без побед в чемпионате Франции (2 поражения и ничья). Команда находится на седьмом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 31 очко. От зоны еврокубков команду отделяет пять очков.

«Марсель» в свою очередь потерпел второе поражение подряд. Безвыигрышная серия команды составляет три матча (2 поражения и ничья). Подопечные Андре Виллаш-Боаша находятся на шестом месте, набрав 32 очка.

В следующем туре Лиги 1 «Ланс» встретится с «Ниццей», а «Марсель» сыграет с «Монако».

Франция - Лига 1. 9-й тур
20 января 2021, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
0 : 1
Ланс
Ланс
0:1 Банза – 59'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021