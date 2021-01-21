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«Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Испании

«Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Испании
Футбол / Испания 0
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Алькояно» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла в Алькое на стадионе «Эль-Кольяно» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. «Реал» открыл счёт в матче под занавес первого тайма. Гол в свой актив записал Эдер Милитао после результативной передачи Марсело. Хозяевам удалось сравнять счёт на 80-й минуте после точного удара Хосе Сольбеса и перевести игру в овертайм.

На 110-й минуте «Алькояно» остался в меньшинстве после удаления Рамона Лопеса. Спустя 5 минут хозяевам удалось выйти вперёд. Победный гол на счету Хуанана.

Таким образом «Алькояно» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, а «Реал» завершил участие в турнире.

«Алькояно» выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

Кубок Испании. 1/16 финала
20 января 2021, среда. 23:00 МСК
Алькояно
Алькой
Окончен
2 : 1
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 45'   1:1 Сольбес – 80'   2:1 Хуанан – 115'
Удаления: Лопес – 110' / нет
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