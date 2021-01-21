«Брага» сыграет со «Спортингом» в финале Кубка португальской лиги
Завершился полуфинальный матч Кубка португальской лиги, в котором «Брага» встречалась с «Бенфикой». Встреча прошла в Лейрия на стадионе «Магалайш Пессоа» и завершилась победой «Браги» со счётом 2:1.
«Брага» вышла вперёд на 28-й минуте. Гол в свой актив записал Абель Руин. Под самый перерыв арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Браги», который реализовал Пицци. На 59-й минуте Витор Тормена вывел номинальных хозяев вперёд и принёс победу своей команде.
Таким образом, «Брага» вышла в финал Кубка португальский лиги, а «Бенфика» завершила участие в турнире.
В финале турнира «Брага» встретится со «Спортингом», который в своём полуфинальном матче обыграл «Порту» со счётом 2:1. Встреча состоится 23 января, начало – 22:45 мск.
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