«Брага» сыграет со «Спортингом» в финале Кубка португальской лиги

Завершился полуфинальный матч Кубка португальской лиги, в котором «Брага» встречалась с «Бенфикой». Встреча прошла в Лейрия на стадионе «Магалайш Пессоа» и завершилась победой «Браги» со счётом 2:1.

«Брага» вышла вперёд на 28-й минуте. Гол в свой актив записал Абель Руин. Под самый перерыв арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Браги», который реализовал Пицци. На 59-й минуте Витор Тормена вывел номинальных хозяев вперёд и принёс победу своей команде.

Таким образом, «Брага» вышла в финал Кубка португальский лиги, а «Бенфика» завершила участие в турнире.

В финале турнира «Брага» встретится со «Спортингом», который в своём полуфинальном матче обыграл «Порту» со счётом 2:1. Встреча состоится 23 января, начало – 22:45 мск.