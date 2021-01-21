«Это не позор». Зинедин Зидан о вылете «Реала» из Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вылет из розыгрыша Кубка Испании. В 1/16 финала Кубка Испании «Алькояно» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла в Алькое на стадионе «Эль-Кольяно» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1

«Я, как всегда, беру ответственность за это поражения на себя. Футболисты старались, и если мы забили второй гол, всё было бы иначе. Вратарь сделал два или три сейва и не дал нам забить второй гол. Мы играли против команды Сегунды B и должны были выиграть. Но это не позор, это может случиться, такое бывает, это вещи, которые случаются в футбольной карьере. Мы продолжим работать и не собираемся сойти с ума», — приводит слова Зидана Marca.

«Алькояно» выступает в третьем по силе дивизионе Испании.